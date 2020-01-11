"Kadınlar mücadelenin en önünde yer alıyor"

İstanbul'un Öncü Kadınları 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'de İstanbul Taksim Gönen Hotel'de bir araya geliyor.



Vatan partisi Öncü Kadın İstanbul Başkanı Tüzin Tüfekçi, kadınların öncü rollerini oynamak üzere mücadelenin en önünde yer alması gerektiğini söyledi.



Kadınların yaşadığı bütün sorunlar için mücadele eden Öncü Kadınlar, kurultaya katılım çağrısı yaptı.



Türkiye'de öncü görevler üstlenen kadınlar yeni görevler için kolları sıvadı.

ulusal.com.tr