"Kadınlar mücadelenin en önünde yer alıyor"
Vatan Partisi Öncü Kadın, 12 Ocak Pazar günü İstanbul'da Hatice Gürsel İl Kurultayınını toplayacak. Gericiliğe ve bölücülüğe karşı mücadelenin en önünde yer alacaklarını vurgulayan kadınlar, kurultaya katılım çağrısı yaptı.
GÜNDEM 11.01.2020, 17:16 11.01.2020, 17:29
İstanbul'un Öncü Kadınları 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'de İstanbul Taksim Gönen Hotel'de bir araya geliyor.
Vatan partisi Öncü Kadın İstanbul Başkanı Tüzin Tüfekçi, kadınların öncü rollerini oynamak üzere mücadelenin en önünde yer alması gerektiğini söyledi.
Kadınların yaşadığı bütün sorunlar için mücadele eden Öncü Kadınlar, kurultaya katılım çağrısı yaptı.
Türkiye'de öncü görevler üstlenen kadınlar yeni görevler için kolları sıvadı.
ulusal.com.tr
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P