İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, bu gece idrak ediliyor. Kadir Gecesi "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

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İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, bu gece idrak ediliyor.



Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene ramazanın 26'ncı gecesi olan 21 Haziran gününe denk geliyor.



İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.



Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." sözleriyle anlatılıyor.



İslam dünyası bu geceyi, Kur'an-ı Kerim okuyup, nafile namaz kılıp, Peygamber Efendimiz'e salat-ü selam getirerek idrak ediyor.





ulusal.com.tr