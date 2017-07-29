15 Temmuz darbe girişimi sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan, damadı da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Tobaş’a istifa baskısı artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Tobaş'ın vekili olarak iki yardımcısı bulunuyor. Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Selamet, belediyenin sevk ve kararlarına imza atıyorlardı. Ancak son 2 haftadır bu iki ismin kararları imzalamadığı ortaya çıktı. Bu iki isme hükümetten “artık imza atmayın” talimatı geldiği ve bu sayede Topbaş'a istifa baskısı kurulduğu iddia ediliyor.



Belediye Başkanı Kadir Topbaş da buna karşılık bir hamle yaptı ve kendisine üçüncü bir yardımcı atadı. Topbaş, İBB AKP Meclis Üyesi ve Danışmanı İsmail Hakkı Turunç'u üçüncü başkanvekili olarak görevlendirdi.



YENİSİ DE İMZALAMADI



Sözcü'nün haberine göre, Turunç, göreve başlar başlamaz bazı sevk ve kararlara imza atarak Kadir Topbaş'ın elini rahatlattı. Ancak hükümet, Turunç'a da ulaşarak kararları imzalamaması yönünde baskı kurdu. Baskılar karşısında direnemeyen Turunç da imza atmayı bıraktı. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda sevk ve karar imzalanamadığı için birikmeye başladı.



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