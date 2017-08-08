Topbaş "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin' diyor. İstanbul'un nereden nereye geldiğini, yaşayanlar, başka şehirden gelenler söylemekte. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz geriye bakmıyoruz, koşan adam geriye bakarsa düşer. Daha çok hizmet etmek zorundayız. Asli görevimiz. Bize verilen yetkilendirmeyle hizmet ediyoruz" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kendi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl sonuna gelindiğinde 105 milyar yatırım yapmış ve borcu olmayan bir belediye olduğunu belirterek, “Zaman zaman duyuyorum ana muhalefetin mensupları, siyaset yapanlar, yapmaya çalışanlar, yiğidi öldürüp hakkını vermeyi bilmeyenler sağda solda farklı konuşuyorlar. Eğer onların konuşmaları doğru olsaydı biz zaten buralarda olmazdık. Vatandaş onlara inansaydı biz olmazdık. O söylemler tutmadı, halen söyleniyor, halen devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Tatil yapmak istiyorsanız CHP'li belediyelere gelin' diyor. İstanbul'un nereden nereye geldiğini, yaşayanlar, başka şehirden gelenler söylemekte. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz geriye bakmıyoruz, koşan adam geriye bakarsa düşer. Daha çok hizmet etmek zorundayız. Asli görevimiz. Bize verilen yetkilendirmeyle hizmet ediyoruz" diye konuştu.



“2019'UN İLK YARISINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Topbaş, “Bulunduğumuz noktadan Ataköy istikametinde iki tane TBM'yi devreye sokacağız. Kuzeye doğru şu anda iki tane devam ediyor. Çift tüp gidiş geliş olmak üzere kuzey ve güneye doğru devam ediyor. 2019'un ilk yarısında bitirmeyi, yolcu taşımayı hedefliyoruz" dedi.