İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş’ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.
TUSKON iddianamesinin kabülünün ardından Kavurmacı hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Kavurmacı, 17 Haziran'da tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili açıklama yaptı. Topbaş, "Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş’ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.