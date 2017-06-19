Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Kadir Topbaş'tan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili açıklama yaptı. Topbaş, "Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı" dedi.

Kadir Topbaş'tan Ömer Faruk Kavurmacı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş’ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak  benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

TUSKON iddianamesinin kabülünün ardından Kavurmacı hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Kavurmacı, 17 Haziran'da tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürüldü. 

Etiketler; #Kadir Topbaş #Ömer Faruk Kavurmacı
banner863
İlişkili Haberler
Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı
Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.
Kılıçdaroğlu: Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum
Kılıçdaroğlu: Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, "Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum" dedi.
Önceki Haber
İran'dan ABD'ye sert tepki: Onlar bize değil biz onlara tokadı atarız
Sonraki Haber
Katar'dan Türkiye ile ilgili açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.