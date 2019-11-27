Kaftancıoğlu’ndan tepki çeken açıklama

Yeni Çağ Gazetesi'nde yer alan habere göre Kaftancıoğlu, "Kürt sorunu ve demokrasi sorunu birbiriyle ilintilidir. Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez." dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu öne sürdü.Kaftancıoğlu, "Türkiye'nin çok uzun zamandır bir sorunu var. Daha önemli bir sorunu ise demokrasi sorunu vardır. Kürt sorunu ve demokrasi sorunu birbiriyle ilintilidir.” dedi.“Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez.” diyen Kaftancıoğlu, “Sorunları çözmek için birey ve toplum olarak geçmişle yüzleşilmesi gerekir. Kürt sorununun çözümü konusunda inisiyatif alan her kurum ve irade çözümü zora sokacak, dilden uzak durmalıdır. Bu temelde yaklaşılırsa sorun çözülmez değil. Kürt sorunu Türkiye'nin, hepimizin sorunudur" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarına birçok vatandaş sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ekonomist Şevket Apuhan Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları hakkında yaptığı paylaşımda "Kürt sorunumuz değil; canımızdır. Kaftancıoğlu gibi terörist seviciler de bunu öğrenecek" dedi.