banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrikler ne zaman gelecek? (07 Ocak 2020 elektrik kesintisi)

İstanbul Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Beyoğlu'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama gelmedi

GÜNDEM 07.01.2020, 19:22 07.01.2020, 19:22
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrikler ne zaman gelecek? (07 Ocak 2020 elektrik kesintisi)

Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrik kesintisi yaşanıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den kesintiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle;

İletim hatlarından kaynaklı elektrik kesintisi gerçekleştirilmiştir.

Elektrik kesintisinden etkilenen bölgeler;
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa civarındadır.
Sisteme enerji gelene kadar, kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tüm kaynakları seferber ederek kademeli olarak enerji vermeye başlamıştır. Gelişme oldukça terkar bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ulusal.com.tr

#kağıthane #eyüp #Gaziosmanpaşa #sultangazi #Bayrampaşa
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P