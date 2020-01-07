Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrikler ne zaman gelecek? (07 Ocak 2020 elektrik kesintisi)
İstanbul Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Beyoğlu'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama gelmedi
GÜNDEM 07.01.2020, 19:22 07.01.2020, 19:22
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, ve Bayrampaşa'da elektrik kesintisi yaşanıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den kesintiyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle;
İletim hatlarından kaynaklı elektrik kesintisi gerçekleştirilmiştir.
Elektrik kesintisinden etkilenen bölgeler;
Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa civarındadır.
Sisteme enerji gelene kadar, kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tüm kaynakları seferber ederek kademeli olarak enerji vermeye başlamıştır. Gelişme oldukça terkar bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ulusal.com.tr
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