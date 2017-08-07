TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Kars Kağızman bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Kağızman bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında, Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekat sonrasında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.



Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.