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Kahraman gaziler çözüm bekliyor

Gaziler Haftası yarın sona erecek ancak kahramanlar seslerinin duyulmasını bekliyor. Gaziler, başta itibarsızlık olmak üzere özlük haklarındaki sorunlarının giderilmesini istiyor

Kahraman gaziler çözüm bekliyor

16  Eylül Pazartesi günü başlayan Gaziler Haftası Pazar günü sona erecek. Gaziler ise sorunları için çözüm bekliyor.

İlk olarak gazilere olan itibarsızlığın giderilmesi beklentisi var.

Ulusal Kanal'a konuşan kahraman gaziler, özlük haklarında da iyileştirme talep etti.

Öte yandan hafta kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazi ve motorcular, 11'inci Gaziler Sürüşü etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında Ankara turu yapıldı. Tur Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda tamamlandı.

Motorcular adına konuşan Ali Yüksel, etkinliğin “Gazime Dokunma” temasıyla yapıldığını ifade etti. Gazilere destek için Oyuncu Tamer Karadağlı da motoruyla etkinlik de yer aldı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #gazi
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