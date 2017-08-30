Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Muğla'nın Gökova Körfezi'nde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 10.88 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü



MUĞLA'DA DEPREM



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü'nün verilerine göre; Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.27'de gerçekleşen deprem yerin 6.7 km derinliğinde oldu.



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