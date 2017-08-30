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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem (30 Ağustos son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem (30 Ağustos son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 10.88 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü

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Etiketler; #deprem
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