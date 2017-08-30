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Kahramanmaraş, Muğla ve Ege Denizi'nde deprem (30 Ağustos son depremler)

Son dakika deprem haberleri... Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki depremlerin ardından bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi.

Kahramanmaraş, Muğla ve Ege Denizi'nde deprem (30 Ağustos son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 10.88 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü

MUĞLA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü'nün verilerine göre; Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.27'de gerçekleşen deprem yerin 6.7 km derinliğinde oldu.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin geçtiği verilere göre; saat 15.41'deki deprem, yerin 21 km derinliğinde gerçekleşti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #ege #ege denizi #Kahramanmaraş #muğla #gökova körfezi
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