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Kahramanmaraş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristleri arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı

Kahramanmaraş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: 

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nurhak #Kahramanmaraş
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