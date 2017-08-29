Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristleri arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı

Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.



PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir.



ulusal.com.tr