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Kahramanmaraş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 2 terörist öldürüldü, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutpınarı kırsalında PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenlendi. Teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 terörist öldürüldü, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. 

Operasyonların bir başka adresi Şırnak'ın Silopi kırsalı oldu. Kösreli Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü. 

Bu arada PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışları da sürüyor. Irak'ın Kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin adli işlemleri sürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #nurhak
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