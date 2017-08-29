Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 2 terörist öldürüldü, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutpınarı kırsalında PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenlendi. Teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 terörist öldürüldü, biri yaralı 3 terörist yakalandı.



Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.



Sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.



Operasyonların bir başka adresi Şırnak'ın Silopi kırsalı oldu. Kösreli Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.



Bu arada PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışları da sürüyor. Irak'ın Kuzeyi barınma alanlarından kaçan 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerin adli işlemleri sürüyor.





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