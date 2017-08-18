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Kahramanmaraş'ta deprem (Adıyaman son depremler)

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (Adıyaman son depremler)

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.30'da merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin Adıyaman'da da hissedildiği öğrenildi.

Etiketler; #Kahramanmaraş #deprem #Adıyaman
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