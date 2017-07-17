CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, önceki gün Meclis’te 15 Temmuz özel oturumuna katıldıktan sonra İstanbul’a giderken, uçağına Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tam teçhizatlı F-16 savaş uçakları eşlik etti. Uçuşla ilgili paylaşılan selamlama fotoğrafının ise ilginç bir ayrıntısı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı, özel uçağının penceresinden göz göze geldiği F-16 pilotlarına “Kalbimdesiniz” selamı gönderirken, F-16 savaş uçağının pilotu Albay Mete Kuş da ilginç bir manevra yaptı. Albay Kuş, uçağını önce öne, sonra da sağa ve sola doğru yatırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamına karşılık verdi.



ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU



Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ankara-İstanbul hava hattında yaklaşık 10 bin metrede yaşanan fotoğraf karesinin ayrıntılarını Hürriyet’e değerlendirdi. Üçok, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, vatanına ve milletine bağlı F-16 savaş uçağı pilotu Albay Mete Kuş’un refakat ettiğini” söyledi. Üçok, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı’na refakat etmesi için F-16 savaş uçaklarını kullanan özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, “Bu pilotlar özel seçilerek ve detaylı incelenerek belirlendi” dedi. Üçok, özetle şunları söyledi: “Selamlama fotoğraflarını inceledim.



Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğu uçağın F-16 pilotu kanadına yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız elini kalbine götürerek ‘Kalbimdesiniz’ diyor, savaş uçağı pilotu da önce öne, sonra sağ - sola manevra yaparak selamlamaya karşılık veriyor. Uçağı Albay Mete Kuş kullanıyor. Albay Kuş, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçuşlarında refakat eden vatanına, milletine bağlı kahraman bir pilotumuzdur.”



ERDOĞAN’A PİLOT SAATİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle 26 Nisan 2017 tarihinde, Konya 3. Jet Üssünde görev yapan Albay Mete Kuş ve ekibini kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Hava Koruma ekibinin komutanı olan Albay Mete Kuş, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pilot saati hediye etmişti.