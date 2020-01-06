KALE hizmete açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı yeni hizmet binası "Kale"ye kavuştu.

Ankara Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen bina, son teknolojiyle donatıldı.

5 bin dönümlük arazi üzerine kurulan Kale, 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Ayrıca dinlemelere, yetkisiz giriş ve sızlamalara karşı da özel olarak tasarlandı.

MİT'in yeni karargahı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Terörle mücadelede MİT'in büyük rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat teşkilatının önündeki yeni hedefe dikkat çekti.

Erdoğan, siber alanda da gelişim sağlanması gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr