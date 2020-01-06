KALE hizmete açıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı yeni binası "Kale"ye kavuştu. Binanın açılışı için Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir tören düzenlendi. MİT'in terörle mücadeleye büyük katkı sunduğunu belirten Erdoğan "Şimdi de Libya'da üzerine düşeni hakkıyla yerine getiriyor" dedi.
GÜNDEM 06.01.2020, 19:20 06.01.2020, 19:24
Milli İstihbarat Teşkilatı yeni hizmet binası "Kale"ye kavuştu.
Ankara Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen bina, son teknolojiyle donatıldı.
5 bin dönümlük arazi üzerine kurulan Kale, 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Ayrıca dinlemelere, yetkisiz giriş ve sızlamalara karşı da özel olarak tasarlandı.
MİT'in yeni karargahı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.
Terörle mücadelede MİT'in büyük rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat teşkilatının önündeki yeni hedefe dikkat çekti.
Erdoğan, siber alanda da gelişim sağlanması gerektiğini vurguladı.
ulusal.com.tr
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