DENİZLİ'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Erkan Hayla, partisinden istifa etti. Hayla, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden, "Çok sevdiğim partimden istifa ediyorum" diyerek açıkladı.

DENİZLİ'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Erkan Hayla, partisinden istifa etti. Hayla, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden, "Çok sevdiğim partimden istifa ediyorum" diyerek açıkladı.



Kale İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Erkan Hayla, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'den istifa ettiğini bildirdi.



2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den aday olan ve belediye başkanı seçilen Hayla, yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer AK Parti camiası, şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz; gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum" dedi.