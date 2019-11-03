Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle Dolmabahçe Ofisinde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı.

Bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye'deki son durum konularının ele alındığı belirtildi.

Türkiye'nin terör örgütleri ile haklı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkında da Ankara'nın rahatsızlığın dile getirildi.

ulusal.com.tr