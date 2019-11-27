Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO mesajı: Müttefikler Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalılar.

Berlin Dış Politika Forumu'nda konuşan İbrahim Kalın, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip önemli bir müttefiki ve Avrupa Birliği'ne katılmak istiyor. Ancak müttefiklerimiz, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır" dedi.

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