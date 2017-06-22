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Kalp ameliyatı olan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, taburcu oldu. Bir hafta önce Çağlayan’daki özel bir hastanede koroner bypass ameliyatı olan Çalışkan bugün saat 11:00’de hastaneden çıktı. Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim" dedi.

Kalp ameliyatı olan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nden eşi Müberra, çocukları Muhammet Mustafa ve Mehmet Kürşat Çalışkan'la çıkan Emniyet Müdürü Çalışkan, "3-4 yıldır tatil yapmıyordum. Bir 10-15 gün dinlenmem gerekti, biraz dinleneceğim. Şu an çok iyiyim, bomba gibiyim." dedi.

Temmuzda göreve başlayacağını ifade eden Çalışkan, kendisine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.

Çalışkan'ın doktoru Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de "Müdürümüzün sağlık durumu şu an çok iyi. Kendisine bir hafta önce koroner baypas operasyonu yaptık. Bayram ertesi istediği zaman görevine başlayabilecek sağlık durumuna sahip. Hepimize gelmiş geçmiş olsun." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul emniyet müdür
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