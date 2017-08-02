Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 4’üncü Dönem Memur Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunun “olumlu” olduğu görüşünde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya ilişkin konuşan Koncuk, hükümete çağrı da yaptı, “Memura ekonomik büyümeden pay verilmeli” dedi.

4’üncü Dönem Memur Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumu tartışılıyor.



Türkiye Kamu-Sen, 3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin zam oranlarını belirleyecek olan görüşmeleri “olumlu” olarak değerlendirdi.



Açıklamayı Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptı. Ulusal Kanal’a konuşan Koncuk, Yeni Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun şaffa bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi, “dananın kuyruğu Hükümetin teklifini vereceği 14 Ağustos’ta kopacak” dedi.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, "Yeni bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu’nu son derece olumlu, demokratik, şeffaf bir yaklaşım içerisinde gördüm. Bir kere bu yönden sevindirici. Çalışmalar 10 Ağustos’a kadar sürecek. Sonra tekrar oturulacak ve teknik heyetin çalışmaları değerlendirilecek ve bu çalışmalar toplu sözleşme kararı haline getirilecek. 14 Ağustos tarihinde Hükümet zam teklifini masaya getirecek. Asıl burada dananın kuyruğu kopacak" ifadelerini kullandı



Uygulanan zam politikasının sıfır zam anlamına geldiğini vurgulayan Koncuk, hükümete çağrı yaptı.



Koncuk şunları söyledi:



"Ama bizim beklentimiz bu güne kadar uygulanan zam politikasının mutlaka değiştirilerek çalışanların, emeklilerin alım gücünde reel artışlar sağlayacak formüller bulunması. Bunu da Türkiye Kamu-Sen olarak biz ekonomik büyümeden pay verilmesi ve refah payı uygulamasının getirilmesi şeklinde formülize ettik. Bu yapılmadığı takdirde oransal zam, enflasyon farkı uygulaması sıfır zam anlamına gelmektedir. Bundan sonra biz milli gelirdeki artıştan, ekonomik büyümeden payımızı istiyoruz"



Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memurları, Memur Sen 13 üye, Türkiye Kamu Sen 1 üyeyle temsil ediyor. Taraflar arasında oluşturulan komisyon çalışmalarını 10 Ağustos’a kadar sürdürecek, taraflar 10 ve 11 Ağustos’ta müzakerelere devam edecek.



Haber: Tansev Kara​

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