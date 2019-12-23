Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Kabul edildi
Kanal İstanbul için Çevresel Etki Değerlendirme, raporu komisyondan geçerek "Nihai" olarak kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimden önce AK Partili Belediye Başkanı tarafından imzalanan işbirliği protokolünden çekildiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise eleştirilere "Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırdı, ne kaybettirdi?" diye sorarak yanıt verdi.
GÜNDEM 23.12.2019, 20:45 23.12.2019, 20:46
Kanal İstanbul projesinin son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme raporu çıktı.
Niahi olarak kabul edilen ÇED raporu inceleme ve değerlendirme komisyonunca kabul edildi.
ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve bakanlıkta,10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Ekrem İmamoğlu işbirliği sözleşmesinden çekildiklerini açıkladı. Kararın ilgili bakanlıklara tebliğ edildiği duyruldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanala yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Erdoğan'ın, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne yönelik ifadeleri dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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