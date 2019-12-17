Kanal İstanbul projesine ilişkin tüm ayrıntılar Ulusal Kanal'da tartışıldı

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Deniz Güvenliği Uzmanı Saim Oğuzülgen, Amiral Mustafa Özbey ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ulusal Kanal'da Kanal İstanbul'u anlattı.

İstanbul Boğazı ücretsizken, neden para verilerek kanal tercih edilsin? İşte günlerdir herkesin aklında, dilinde olan bu soruya en ne yanıt Deniz Güvenliği Uzmanı Saim Oğuzülgen'den geldi. Ülgen geçişlerde üç kalemde ücret alındığını vurguladı.

Oğuzülgen'e göre Türk Boğazları dünyanın en güvenli su yollları.

Kanal, Sazlıdere Barajı'nı, Küçükçekmece Gölü'nü, güzergah üzerindeki tüm tarihi dokuyu yok edebilir. Sadece bunlar değil elbette.

Bu noktada 21 soru ve cevabı ile projeyi inceleyen Toprak Bilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Karadeniz'deki büyük riske dikkat çekti.

Peki kanal Marmara'da beklenen büyük depremi tetikler mi? Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan anlattı.

Ercan, daha dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı.

Projenin Amerikan rüyası olduğunu söyleyen Eyüp Muhcu, İstanbul'un susuz kalacağını söyledi.

Muhcu, Ak Parti'nin kendi İstanbul Anayasası'nın çiğnediğini savundu.

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, Montrö Boğazlar Sözleşmesini'nin tartışmaya açılmasına ve "Montrö lobisi" söylemlerine tepki gösterdi.

Projenin, uluslararası bir anlaşmazlığa neden olabileceği konusunda uyardı.



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