Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu hazırlayan firma sessizliğini bozdu
Kanal projesinin ÇED raporunu hazırlayan firma sessizliğini bozdu. Eleştirilere yanıt veren şirketin onursal Başkanı Selahittin Hacıömeroğlu, projede 200 akademisyenin imzasının olduğunu söyledi.
GÜNDEM 25.12.2019, 22:07
Kanal İstanbul için ihale çalışmaları sürerken, projenin görüşe açılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'nu hazırlayan firmadan açıklama geldi.
Çınar Mühendislik Müşavirlik AŞ Onursal Başkanı Selahittin Hacıömeroğlu, ÇED raporu hazırlanırken yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Hacıömeroğlu, raporda 200 akademisyenin imzası olduğunu söyledi.
Projeye inandıklarının söyleyen Hacıömeroğlu, çevresel etkilere karşı tüm önlemlerin alındığını savundu.
ulusal.com.tr
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