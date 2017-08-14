Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini hatırlattı.
TSK tarafından söz konusu harekat ile ilgili bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiler paylaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, harekat neticesinde 13 terörist ölü hale getirildi, 8 terörist de ağır şekilde yaralandı.
Buna göre toplamda 21 terörist etkisiz hale getirildi.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Ağustos 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini hatırlattı.
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