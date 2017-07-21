Kandilli Rasathanesi dün gece meydana gelen depremin büyüklüğünü bugün 6.6 olarak açıkladı. Açıklamada "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü" denildi. 30-40 cm tsunami dalgası ölçüldüğü duyuruldu. Kıyıdan 100 metre içeriye kadar suyun geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beraberindeki uzmanlarla birlikte basın toplantısı düzenledi.



AFAD'ın 6.3 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünün 6.6 olarak ölçüldüğünü açıklayan Özener, şunları söyledi:



"Derinliği 5 km olduğu için Bodrum ve geniş bir alanda hissedildi. Bölge sismik olarak aktif bir bölge. Gökova Körfezi aktif bir bölge. En büyüğü 4.8 büyüklüğünde olan 160 civarında artçı sarsıntı kaydedi. 5.5 büyüklüğüne kadar artçı beklenebilir bölgede. Bu bölgelerde oluşabilecek tsunami uyarıları bölgeye bizden gidiyor. Bir tsunami meydana geldi. Uzakdoğu'daki tsunamilerden bahsetmiyoruz."



Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 80-85'inin "ciddi bir deprem tehlikesiyle" karşıkarşıya olduğu bilgisini de verdi.



"MAKSİMUM 13 SANTİMETRE"



Tsunaminin maksimum 13 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten Dr. Ceren Özer Sözdinler, "Bodrum Limanı içerisnde olan bir istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü. Cihazın konumu gereği düşük bir seviyede kaydedildi. Güney kıyılarında çok daha yüksek su baskınları gözlendi. Kıyıdan 10 ila 100 metreye kadar su içeriye sokuldu" diye konuştu.



"SİSMİK BOŞLUK VARDI"



Prof. Dr. Ali Pınar ise şu bilgileri verdi:



"Gökova'da son 15-20 yılda belirgin bir etkinlik var. 1900'den günümüze 4'ten büyük depremlere bakıldığında batı kısmında çok az sayıda deprem olduğunu görüyorsunuz. Depremlerin dağılımı sismik bir boşluk varmış izlenimini yaratıyor. 6.6 büyüklüğündeki depremin batıda sismik boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz."