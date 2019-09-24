Marmara Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3,4'lük 9 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. Depremle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Büyük deprem mutlaka olacaktır." dedi

0 0 0 0