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Kandilli'den korkutan açıklama! "7'nin üzerinde deprem olacak"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. DR. Haluk Özener: " Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama yedinin üzerinde bir deprem olacak"

Kandilli'den korkutan açıklama! "7'nin üzerinde deprem olacak"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. DR. Haluk Özener: " Marmara'da yakın bir gelecekte tarih veremiyoruz ama yedinin üzerinde bir deprem olacak"
 

Etiketler; #kandilli rasathanesi #deprem #marmara #istanbul #Prof. Dr. Haluk Özener
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