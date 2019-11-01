Kanun mağduru Uzman Çavuşların gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberde

Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını şerefle taşıdılar. Yıllarca hava, kara ve denizde görev yaptılar. Onlar Uzman Çavuşlar. Birçoğu 25 yıllık hizmetlerinin neredeyse tamamını terörle mücadele ile geçirmiş.

45 yaşına geldiklerinde ise kanun gereği emekli oldular. Ancak içlerinden 3 bini, uzman çavuş yerine sivil memur olarak görevlerini tamamladılar. İşte o an mağduriyet başladı.

Orhan Fikri Kaya, Cemil Öztürk, Veli Cenker, 3 bin uzman çavuş gibi emekliliklerine iki ay kala sivil memur yapıldılar. 2 aylık sivil memurluğun ardından da 45 yaş sınırlaması nedeniyle emekli edildiler. 25 yıllık haklarının bir andan buharlaştığını belirtiyorlar. Onlar mağduriyetin düzeltilmesini istiyorlar.

6 bin sayılı kanun mağduru askerler hakkında hem CHP’nin hem de MHP’nin kanun teklifi var. Mağdur uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Kayıpların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kanun yapması ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kanun hükmünde kararname çıkarması gerekiyor.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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