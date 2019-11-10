Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayrakları ile uçtu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle, Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyenler sıcak hava balonları sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk’ün resimlerini astı.

Nevşehir'in Göreme beldesinden sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm resmi bayramlarda sıcak hava balonlarının Türk bayraklarıyla uçtuğunu, 10 Kasım'da da özgürlüğün timsali bayrakların yanı sıra Gazi Atatürk'ün resimlerini içeren çeşitli afişlerin sepetlere asıldığını belirtti.