MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Kara Kuvvetleri'nde devir teslim töreni gerçekleşti.
Orgeneral Salih Zeki Çolak Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhındaki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları katıldı. Tören sonunda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Salih Zeki Çolak'a şilt verdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Kara Kuvvetleri'nde devir teslim töreni gerçekleşti.
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Kara Kuvvetleri'nde devir teslim töreni gerçekleşti.
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