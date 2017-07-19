Karabük merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik Karabük, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Malatya ve Çorum'da operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, M.T, S.K, S.A, M.A, M.C.E, T.F.D, A.A, İ.Ş. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.
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