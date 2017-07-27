Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini göstermeye başladı.Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, İstanbul genelinde etkili oluyor. Karaköy'den Kadıköy'e giden vapur fırtına sebebiyle denizde mahsur kaldı.

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İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına ve şiddetli yağış, hayatı resmen felç etti.



Metrolar ve metrobüs seferleri yapılamazken, kötü bir haber de Şehit Hatları’ndan geldi.



İstanbul’daki sağanak yağışın etkisiyle Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapur ise kayalıklara çarptı!







Karaköy’den Kadıköy’e 18:00’de harekete çıkan şehir hatları vapuru fırtına sebebiyle denizde mahsur kaldı. Motor puan dalga kıranlara çarpıyor yolculara can yelekleri giydirildi. Sözcü