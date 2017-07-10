FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 3 eski komutanın yargılandığı davanın beşinci duruşmasında, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Eski Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul tanık olarak dinlendi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile Eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonunda görülen duruşmada, sanıklar altıncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları hazır bulundu.



"Siz ve ekiplerimiz dışarıya çıkmayın' diye tehdit edildim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eski Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, 15 Temmuz 2016'da 22.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanının kendisini aradığını ve Marmaris'te bir sıkıntını olduğunu ve yardım istediğini belirtti.

Tonbul, elindeki özel harekat polislerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardıma gitmesi için Marmaris'e götürecek helikopter bulamadığından kara yoluyla gönderdiğini ifade etti.

Darbe girişiminden böylece haberdar olduğunu vurgulayan Tonbul, "Ankara'dan biri aradı ve 'Cemil bey, durumu biliyorsunuz. Siz ve ekiplerimiz dışarıya çıkmayın' diye tehdit edildim. Beni arayan numarayı araştırdığımızda bir astsubaya ait olduğunu tespit ettik." dedi.

Daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kendisini arayarak durumdan haberdar ettiğini anlatan Tonbul, emir üzerine askeri noktalarda gerekli önemlerin alınmasını sağladıktan sonra karargah olarak kullanılmak üzere valilik konağına gittiğini bildirdi.

Tonbul, valilik konutuna önce kendisinin gittiğini daha sonra Ahmet Yurdagül, akabinde ise Metin Karagöz ve Mustafa Kaya'nın geldiğini ifade etti.



"Komutanlar darbe girişiminin yanında olmadıklarına yönelik açıklama yapmak istemedi"

Burdur'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada ifade veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, askeriye içinde olağan dışı bir hareketliliğin haberini aldığını ve ilk önce Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yurdagül'ü ve Emniyet Müdürü Tonbul'u aradığını söyledi.

Yurdagül'ün, olaydan haberinin olmadığını ve Kemer ilçesindeki SoloTürk gösterisinde olduğunu söylediğini, emniyet müdürü ve MİT bölge sorumlusunu da arayarak konu hakkında bilgi almaya çalıştığını belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Tonbul'u bir kalkışma olduğunu ve polisin dışarıya çıkmaması için uyardım. Kendisi de konuta geliyordu. Yundagül'ü aradım ama uzun süre telefonuna bakmadı. Bunun üzerine Tonbul'un komutanlığın önünde önlem almasını söyledim. Daha sonra Yurdagül elinde bir liste olduğunu ve konuta geldiğini söyledi. Kaya ve Karagöz de geldi. Yurdagül ve Karagöz'ün sözde sıkı yönetim direktifinde görevlendirildiklerini söyledim ama bundan haberdar olmadıklarını ve direktifi kabul etmediklerini o gece anlattılar. Anadolu Ajansı'nı aradım ve komutanları darbe girişiminin yanında olmadıklarına yönelik açıklama yapmalarını istedim ama kabul etmediler. Ülke ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıydı, komutanların o gece açıklama yapmaları çok değerliydi."



"Ahmet Yurdagül'ün 'bekle gör' taktiğini uyguladığını söyleyebilirim"

Mahkeme Hakimi Dursun Arslan'ın komutanların "bekle gör" taktiği uygulayıp uygulamadığını sorması üzerine ise Karaloğlu, "Ahmet Yurdagül'ün benim telefonuma bakmayarak 'bekle gör' taktiğini uyguladığını söyleyebilirim. Ama Mustafa Kaya ve Metin Karagöz için bunu söyleyemem, aradım geldiler." diye konuştu.

Duruşma, Antalya Başsavcı vekillerinin dinlenmesi için ertelendi.