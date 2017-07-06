Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin hayatını kaybetti.
Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından duyurdu.
Aslantürk, "Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik." ifadelerini kullandı.
Çok üzgün olduğunu belirten Aslantürk, Tekin'in bir fotoğrafını da paylaştı.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Tekin'in Arnavutköy'deki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr
Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in Arnavutköy'deki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.