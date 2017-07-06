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Karikatürist Galip Tekin evinde ölü bulundu

Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in Arnavutköy'deki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Karikatürist Galip Tekin evinde ölü bulundu

Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden Galip Tekin hayatını kaybetti.

Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından duyurdu.

Aslantürk, "Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik." ifadelerini kullandı.

Çok üzgün olduğunu belirten Aslantürk, Tekin'in bir fotoğrafını da paylaştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Tekin'in Arnavutköy'deki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #galip tekin
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