Denizli'de hayatını kaybeden ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında hayata veda etti.

Denizli'de hayatını kaybeden ressam ve karikatürist Cemal Ragıp Derin, 67 yaşında hayata veda etti.



Derin'in cenazesi, Merkez Üç Hilal Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Karikatürist Ahmet Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derin ile 1987 yılında Türkiye Çocuk Dergisi'nde tanıştığını söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Tanıştığı dönemde yaşça küçük olduğunu kaydeden Altay, 1994'te "Ustura" mizah dergisinde birlikte çizim yaptıklarını aktararak, "Hakikaten çizgi roman dendiğinde, Türkiye'de akla gelen 3 isimden biri. İlk akla gelen isim yani. İnanılmaz yeteneklidir. Kurşun kalem kullanmadan çizgi roman yapan adam görmedim. Hiç kurşun kalem atmadan çizgi roman çizerdi." dedi.



Altay, Ragıp Derin'in sağlık sorunları nedeniyle iki sene önce İstanbul'dan Balıkesir'e, ardından Denizli'ye gittiğini dile getirerek, "Karikatürist değildi Ragıp abi. Her şeyi çizebilen bir insandı. O kadar sağlam deseni vardı ki kurşun kalem atmadan fırçayla çizebiliyordu. Biz Ustura mizah dergisindeki gençler, etrafına doluşur bakardık. Hem bizle sohbet ederdi hem de bir buçuk sayfa çizgi roman çizerdi. İnanılmaz çizgileri vardı. Gerçekten büyük bir ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Kocaeli'de 1950'de dünyaya gelen Cemal Ragıp Derin, aralarında Hürriyet, Kelebek, Güneş, Türkiye Çocuk, Yeni Şafak'ın da bulunduğu birçok gazetede karikatüristlik yaptı. Derin, çok takip edilen çizgi romanları resimlerken, yayınevleri için çeşitli kitapların da resimlerini yaptı. Usta karikatürist Derin ayrıca, TRT Haber'de yayımlanan Hattı Müdafaa Belgeseli'nin bazı bölümlerinde de tarihi resimleri çizmişti.