Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 03.11.2019, 18:37
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyona helikopterlerin de katıldığı öğrenildi.
Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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