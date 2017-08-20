Kars'ın Kağızman ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 kişi hakkında sulh ceza hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı köylerinde oturan V.Y, Ö.F.V, Ş.K. ve S.D'yi yakaladı.



Gözaltına alan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.