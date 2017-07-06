Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek

Kars'ta teröristlere hava destekli operasyon

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

Kars'ta teröristlere hava destekli operasyon

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını bildirdi.

Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.

Bu tespit üzerine operasyon başlatıldığını söyleyen Doğan, bu bilgileri aktardı:

"Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba yönelik saat 06.30'da yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Diğer 2 terörist yaralandı. Yaralı 2 teröristin yakalanması için karadan ve havadan operasyonlar devam etmektedir."

Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #terörle mücadele #Kağızman
banner863
Önceki Haber
İstanbul'da sabaha karşı büyük operasyon
Sonraki Haber
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.