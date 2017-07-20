İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinden 1 PKK'lı daha eksildi. Kars'ta hava destekli operasyonda Yeşil listede bulunan Taylan kod adlı terörist Ferit Polat'ın öldürüldüğü öğrenildi. Irak'ın Kuzeyi'ne düzenlenen hava harekatında da toplam 8 hedef imha edili.

Yeşil listede aranan PKK'lı öldürüldü. Bilgiyi Kars Valisi Rahmi Doğan paylaştı.



6 Temmuz'da Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlenmiş, 7 PKK'lı öldürülmüştü.



O teröristlerden 1'nin Yeşil listede aranan ve başına 1 milyon lira ödül konulan PKK'lı Ferit Polat olduğu öğrenildi. Taylan Kod adlı terörist, sözde Erzurum, Kars ve Iğdır 4. Bölge sorumlusuydu.



Bir yandan da operasyonlar devam ediyor. Irak Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Sınır karakollarına taciz atışlarında bulunan teröristler tespit edildi.



Türk savaş uçakları anında havalandı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. 1 DOÇKA uçaksavar mevzii, 2 havan mevzii, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.



Arazi aramalarında ise Şırnak ve Siirt'te toplam 5 el yapımı patlayıcı tespit edildi.



ulusal.com.tr