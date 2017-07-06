Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nın Kartal Bebek'e para toplanması hakkında inceleme başlattığı iddialarını yalanladı.



Bazı basın kuruluşlarının iddiasına göre; Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması hakkında inceleme başlattı.



Ancak Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü, haberturk.com'a, "Bize bu konuda gelen herhangi bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.



19 SAATTE 4.4 MİLYON LİRALIK YARDIM TOPLANMIŞTI



Kalp hastası 10 aylık Kartal Yıldırım’a kalp nakli için 19 saatte 4.4 milyon lira para toplamıştı. Yardım parasının Kartal’ın tedavi gördüğü hastanenin hesabına yatırıldığı açıklandı.



ulusal.com.tr