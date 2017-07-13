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Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri davasında 4.duruşma başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 29'u tutuklu, 117 askerin yargılanmasına devam ediliyor.

Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri davasında 4.duruşma başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 29'u tutuklu 117 askerin yargılandığı davanın 4. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya 29 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katıldı.
Davanın dördüncü celsesi, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altına almaya çalışan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personeline ilişkin hazırlanan iddianamede, 29'u tutuklu 117 sanık yer alıyor.

İddianamede, tüm sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca "kasten yaralama" suçundan sanıklar üsteğmen Ersin Gelen ve yüzbaşı Süleyman Yıldırım hakkında 6 yıldan 18'er yıla kadar, sanık Yüzbaşı Rüstem Üstünel hakkında 4 yıldan 11 yıla kadar, sanık Ali Özler hakkında da 9,5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor​.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #kartal köprüsü #samandıra
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