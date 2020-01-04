Kasım Süleymani için Ankara’da tören
Efsane komutan için Ankara’da İran Büyükelçiliği taziyeleri kabul etti. Törene Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği de katıldı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulundu.
GÜNDEM 04.01.2020, 19:57
İranlı komutan Kasım Süleymani için taziye töreni düzenlendi.
Ankara’daki anma töreninin adresi İran Kültür Müsteşarlığı oldu.
Törene İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’de yaşayan İranlı vatandaşlar da katıldı. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği İran devletine taziyelerini iletmek için törende yer aldı.
General Kasım Süleymani için dualar okundu.
Öte yandan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen başkanlığındaki bir heyet de İran’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Heyet ziyarette İran devletinin ve halkının yanında olduklarını iletti.
HABER: SEDA AKYÜZ
KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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