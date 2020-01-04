Kasım Süleymani için Ankara’da tören

İranlı komutan Kasım Süleymani için taziye töreni düzenlendi.



Ankara’daki anma töreninin adresi İran Kültür Müsteşarlığı oldu.

Törene İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’de yaşayan İranlı vatandaşlar da katıldı. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği İran devletine taziyelerini iletmek için törende yer aldı.



General Kasım Süleymani için dualar okundu.

Öte yandan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen başkanlığındaki bir heyet de İran’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Heyet ziyarette İran devletinin ve halkının yanında olduklarını iletti.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: TANSEV KARA

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