Kasım Süleymani Kimdir? Barzani'ye karşı nasıl tutum aldılar?

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önemli detaylara dikkat çekti. Kıvanç'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Süleymani'nin Türkiye ve Lübnan ziyareti öncesi öldürüldüğü iddia ediliyor. Not etmekte fayda var. Bu saldırı sonrasında Amerika'nın Irak ve Suriye'deki askeri varlığı büyük baskı altında olacak.

Suikastı alkışlayanlara:

1- Bugün öldürülen Süleymani ve el Mühendisi Barzani'nin bağımsızlık referandumunu boşa çıkaran ekibin liderleri. Haşdi Şabi'yi hızla organize edip, Peşmergeyi Kerkük'ten kovaladılar.



2- 20-26 Eylül 2017 referandum sürecine Kerkük'te tanık oldum:SünniTürkmenler Haşdi Şabi'yi destekliyor. O dönem sünni Türkmen liderlerin en büyük şikayetleri Ankara'nın "Haşdi Şabi'yle çalışmayın" talimatıydı.

3 - Peşmergenin Kerkük'ten çıkarılmasında Haşdi Şabi lideri El Mühendisi bizzat sahada çalıştı. Silah bakımından yetersiz Sünni Türkmen grupların Perşmergeye karşı en büyük güvencesi Haşdi Şabi'nin varlığıydı. Gidip sorabilirsiniz...

4- Türkiye'nin stratejik göremeyen hükümete yakın belli kalemler, Süleymani öldürüldü diye Riyad ve Tel Aviv'le birlikte seviniyor, ibretlik !

Türkiyenin diğer menfaat alanı, Fıratın doğusu... Süleymani ve lideri olduğu kuvvet o bölgeden Abd askerlerini baskı altına almak için halen yoğun çalışma yürütüyor. "Yesinler birbirlerini" diyenler Ypg'nin sevincine ortak olabilir.

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