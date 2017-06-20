Manisa'daki zehirlenme vakalarına bir yenisi Kastamonu'da eklendi. 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında iftar yemeğinden zehirlenen 38 asker revire başvurdu. Durumu ciddi olan 8 asker hastanelere kaldırıldı. Bu arada Manisa'daki zehirlenme olayıyla ilgili gözaltına alınan yemek şirketinin 24 çalışanı sağlık kontrolünden geçirildi.

Manisa'daki askerlerin zehirlenme vakası sürerken, bir haber de Kastamonu'dan geldi.



5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında iftar yapan askerlerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.



38 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı. Durumu ciddi olan 6 asker, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, 2 asker de Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.



Askerlerin, yedikleri yemekten veya kantinden aldıkları kekler nedeniyle zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.



Manisa'da gözaltına alınan yemek şirketinin 24 çalışanı sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgularına devam edilmek üzere emniyete götürüldü.



3 askerin hastanedeki tedavisi devam ederken Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, katıldığı iftar programında zehirlenme olayılarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başsavcı Şimşek "Doğu Kışlasındaki olayın gıda zehirlenmesi değil temizlik çalışması sırasında olduğunu" ifade etti.



Başsavcı, zehirlenme olaylarında FETÖ'nün bağı olup olmadığı yönündeki sorulara ise "Şu aşamada bir yorum yapmam son derece yanlış olur. Herhangi bir örgüte dair net bir delil yok. Olaya sadece gıda zehirlenmesi boyutunda bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.





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