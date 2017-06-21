AKP Kastamonu Milletvekili Demir, "Askerlerin yemekten değil de kantinden aldığı keklerden rahatsızlandıkları netleşti" dedi.

AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Askerlerin yemekten değil de kantinden aldığı keklerden rahatsızlandıkları netleşti." dedi.



Demir, Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 8 askerin rahatsızlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Olayı ilk duydukları andan itibaren komutanlarla irtibat halinde olduklarını belirten Demir, "Olayın bize haber edildiği andan itibaren eğitim komutanımızla irtibat halindeydik. Askerlerin yemekten değil de kantinden aldığı keklerden rahatsızlandıkları netleşti. Eğitim Alayında 3 binin üzerinde personel var. Hepsi aynı yemeği yediği için yemekten kaynaklı bir sıkıntı olmadığı kesin." diye konuştu.



Bazı askerlerin de psikolojik olarak etkilendiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:



"Birkaç askerin bir anda şikayetçi olması üzerine Manisa'daki olaylardan da etkilenen bazı askerler, 'Biz de aynı yemekten yedik, yemekten mi oldu acaba?' diye düşünceye kapılarak revire başvurmuş. İlk etapta sayı bir anda çoğalmış. Oysaki bu 8 arkadaş kantinden kek almışlar, kek yemişler. Hiçbir şekilde yeme içmeden dolayı zehirlenme olayı yok. Manisa'daki olaya benzer bir vaka kesinlikle yoktur. Bunun çok yakın takibini yaptık."



Demir, olayı farklı noktalara çekmek isteyenler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı çevrelerin bir algı oluşturduğunu, bu noktada bir algıyı alıp büyütüp nerelere getirdiğini gördük. Şu anda herkes görevlerine devam ediyor. Herkesin durumu iyi." değerlendirmesinde bulundu.