Kastamonu'da uzman erbaşlar için yemin töreni düzenlendi

Uzmanlar için düzenlenen yemin töreninde tüyler diken diken oldu.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen tören de, 30. dönem 3 bin jandarma uzman Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.

Törene protokolün yanı sıra erbaşların aileleri katıldı.

Törende uzman erbaşların tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muhabere teknikleri, büyük ilgi gördü. Gösterinin sonunda askerler kule oluşturarak Türk bayrağı açtı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, erbaşların cesaret ve fedakarlıkla görev yapacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma'da uzman erbaşların, Jandarma teşkilatına onurlu bir şekilde hizmet vereceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Jandarma Marşı ve Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisi yoğun alkış aldı.

Tören geçişinin ardından erbaşlar, aileleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

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