Türkiye’nin Katar’da kurduğu üs, Amerika’nın ortaklarını rahatsız etti. Arap ülkelerinin Katar’a verdiği talep listesinde, Türkiye’nin kurduğu askeri üssün faaliyetlerine son verilmesi istendi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a verdiği 13 maddeden oluşan talep listesi sunmuştu. O listenin ayrıntıları ortaya çıktı. Taleplerden dikkat çeken en önemli başlık Türkiye’nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması isteği oldu.
Ankara’dan Arap devletlerine yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık “Katar’daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem güvenliği için yapılan bir faaliyettir” dedi. Işık “Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok” ifadesini kullandı.
“SORUN ÇÖZÜLMELİ: Bu talebi henüz resmi olarak görmedim ama varsa bu ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Bu biraz da ülkeler arasındaki güç ilişkisinin tezahürü olabilir. Bu ülkeler arasındaki sorunların bir ambargoya dönüşmeden çözülmesi bizim en önemli isteğimiz. Bir sorun varsa masada oturulup çözülsün"
Katar’dan talep edilenler arasında, El Cezire televizyonunun yayınlarına son verilmesi, İran ile ilişkilerin kesilmesi, IŞİD, Müslüman Kardeşler ve Hizbullah gibi örgütlere destek verilmemesi de bulunuyor.
Kuveyt aracılığıyla verilen talepler için Katar’a 10 günlük süre verildi. Doha yönetimi, bu hafta içinde yaptığı açıklamada taleplere boyun eğmeyeceğini net şekilde ilan etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmasıyla harekete geçen Suudi Arabistan'ın başını çektiği blok, yaklaşık 20 gündür Katar'ı yalnızlaştırmış durumda. Ülkenin tüm hava, deniz ve kara sınırları kapatıldı, bütün diplomatik ilişkiler koparıldı.
ulusal.com.tr
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in Katar’a verdiği talepler listesinde Türkiye ile ilgili çarpıcı bir madde de yer aldı. Arap ülkeleri, Katar'dan, Türkiye’nin askeri üssünün faaliyetlerine son vermesini istendi. Ankara’dan bu talebe yanıt gecikmedi; “Geri adım atılmayacak” denildi. Arap devletlerinin diğer talepleri ise Katar’ın İran ile ilişkilerini kesmesi, El Cezire televizyonunu kapatılması. Milli Savunma Bakanı Işık, Körfez ülkelerinden gelen çağrı için "Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem de güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok" dedi.
Türkiye’nin Katar’da kurduğu üs, Amerika’nın ortaklarını rahatsız etti. Arap ülkelerinin Katar’a verdiği talep listesinde, Türkiye’nin kurduğu askeri üssün faaliyetlerine son verilmesi istendi.