Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in Katar’a verdiği talepler listesinde Türkiye ile ilgili çarpıcı bir madde de yer aldı. Arap ülkeleri, Katar'dan, Türkiye’nin askeri üssünün faaliyetlerine son vermesini istendi. Ankara’dan bu talebe yanıt gecikmedi; “Geri adım atılmayacak” denildi. Arap devletlerinin diğer talepleri ise Katar’ın İran ile ilişkilerini kesmesi, El Cezire televizyonunu kapatılması. Milli Savunma Bakanı Işık, Körfez ülkelerinden gelen çağrı için "Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem de güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok" dedi.

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