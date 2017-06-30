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Katar'dan Türkiye'ye teşekkür

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye'nin Katar krizi sürecinde ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bakan ayrıca, "Bağımsızlığımızı ihlal etmediği sürece komşularımızla tüm sorunları konuşmaya hazırız" dedi.

Katar'dan Türkiye'ye teşekkür

Amerika'da katıldığı panelde ülkesine yönelik ambargoları değerlendiren Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ortaya atılan iddialar hakkında "temelsiz" değerlendirmesinde bulunan Al Sani, Katar'ın egemenlik haklarından vazgeçemeyeceğini belirtti.

Katarlı Bakan, söz konusu krizin siyasi bir çözümle sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Al Sani konuşmasında Türkiye'ye minnettar olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun zamana dayalı ve güçlü olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı, "Bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi ihlal etmediği sürece komşularımızla oturup, tüm sorunları konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

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